تأجيل جلسات عرض الأدلة في محاكمة نتانياهو

2020/11/25 | 06:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت محكمة إسرائيلية، الثلاثاء، إرجاء جلسات عرض الأدلة في محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بتهم الفساد إلى "بداية فبراير"، بعدما كانت مقرّرة في يناير.

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