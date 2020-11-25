ترشيح نتانياهو ومحمد بن زايد لـ

2020/11/25 | 07:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رشح الحائز على جائزة نوبل للسلام دافيد تريمبل كلا من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان، لنيل جائزة نوبل للسلام، بحسب ما نقلت وكالة بلومبرغ عن مكتب نتانياهو، الثلاثاء.

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