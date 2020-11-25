محافظة بغداد: تثبيت الأُجراء والعقود مرتبط بموازنة 2021

2020/11/25 | 07:32 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اكدت محافظة بغداد، الاربعاء، ان قرار 315 الخاص بتثبيت العقود والاجراء اليوميين لايمكن تنفيذه الى ما بعد اقرار الموازنة العامة للدولة لعام 2021، في وقت هيأت فيه 1600 دونم في ناحية اللطيفية لتوزيعها بين المستحقين.

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