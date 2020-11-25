2020/11/25 | 07:32 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اكدت عضو اللجنة القانونية النيابية، بهار محمود، أن التعديل المرتقب لقانون الانتخابات سيكون مزدوجاً من قبل رئاستي الجمهورية والبرلمان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القانونية النيابية: تعديل برلماني - رئاسي لقانون الانتخابات) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القانونية النيابية: تعديل برلماني - رئاسي لقانون الانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).