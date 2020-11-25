"جهود صادقة".. بايدن يعلق على تواصل الإدارة الأميركية مع فريقه الانتقالي

2020/11/25 | 07:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف الرئيس المنتخب، جو بايدن، جهود إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في عملية الانتقال الرئاسي بـ "الصادقة"، بعد يوم من إصدار إدارة الخدمات العامة قرارا بشأن منح التمويل الفيدرالي الضروري لبدء إجراءات نقل السلطة رسميا.

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