سجلات الوزارة تضم 600 ألف.. المالية النيابية: قوائم حكومة كردستان تضم مليونا و270 ألف موظف

2020/11/25 | 08:03 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} شكلت رئاسة مجلس النواب بأمر نيابي لجنة مؤقتة تضم 8 نواب من ممثلي الكتل السياسية، تكلف بإجراء حوارات مع الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان لإيجاد الحلول للملفات العالقة، وتضمينها بموجب نصوص قانونية في مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية 2021.

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