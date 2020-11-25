'سومو' تكشف عن مقترح لتوفير سيولة مالية للبلاد في ظل الأوضاع الحالية

2020/11/25 | 08:03 - المصدر: NRT عربية

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مبنى شركو سومو

فوتو: أرشيف

منذ 8 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

كشفت شركة تسويق النفط "سومو" عن مقترح بشأن بيع 48 مليون برميل وتسلم مبالغها مقدما ما يوفر سيولة مالية للبلاد في ظل الأوضاع الحالية.

وذكرت الشركة، في بيان نشر أمس الثلاثاء، 24 تشرين الثاني 2020، أنه "استمرارا لإجراءات وزارة النفط ممثلة بشركة تسويق النفط لدعم الموارد المالية لخزينة الدولة العراقية خلال الفترة الحالية ولغرض تنويع وتعجيل استحصال الإيرادات المالية من بيع النفوط الخام العراقية الى الأسواق العالمية وبما يحقق المصلحة العليا للبلد وكمبادرة جديدة لتنويع أساليب البيع والدفع للنفط الخام العراقي، قامت وزارة النفط ممثلة بشركة تسويق النفط بدعوة الشركات المتعاقدة معها لشراء النفط الخام العراقي، عبر المزايدات التي تعلنها شركة تسويق النفط بين الحين والاخر، والتي تعد من الشركات العالمية الكبرى المتخصصة في مجال الصناعة النفطية حول العالم، لبيان امكانية قيام تلك الشركات بشراء كمية محددة لا تتجاوز نسبتها الـ 5 % من الكميات الكلية المتاحة للتصدير من النفوط الخام العراقية وبواقع (4) ملايين برميل شهريا ولمدة سنة واحدة فقط، تبدأ من 1/ 7/ 2021 وتنتهي في 30/ 6/ 2022، وبأفضل عائد ممكن".

وأوضح البيان أن "الشركة او الشركات الفائزة في العرض مطالبة بدفع كامل أقيامها المالية مقدما خلال (30) يوما من تاريخ توقيع العقد وفق سعر تقديري اولي للبرميل الواحد يساوي (المعدل الشهري او السنوي لنفط Brent للفترة التي تسبق تاريخ توقيع العقد)، تودع في حساب البنك المركزي العراقي لدى البنك الفدرالي الأميركي".

ر.إ

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