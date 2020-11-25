2020/11/25 | 08:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، كاتسونوبو كاتو، الأربعاء، عن قلقه بشأن نشاط الصين في بحر الصين الشرقي، والوضع في هونغ كونغ، وذلك خلال اجتماعه بوزير الخارجية الصين، وانغ يي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليابان "قلقة" من نشاطات بكين في بحر الصين الشرقي وهونغ كونغ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اليابان "قلقة" من نشاطات بكين في بحر الصين الشرقي وهونغ كونغ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).