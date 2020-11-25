الطائي: موازنة 2021 ستدخل في متاهات مظلمة وقد يتأخر إقرارها لاشهر

2020/11/25 | 08:33 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص

رأى المحلل السياسي صباح الطائي، ان موازنة العام المقبل سيتأخر إقرارها لاشهر بسبب الخلافات السياسية بين بغداد واربيل ، لافتا الى ان صراعا سياسيا يلوح في الأفق بين المركز والاقليم حول نسبة الموازنة والايرادات النفطية.

وقال الطائي لـ /المعلومة/، ان “الإقليم يدعي ان الكثير من المبالغ مازالت بذمة الحكومة المركزية وبالتالي فأنه يقوم بشرعنة استحواذه على واردات النفط المصدر عبر أراضيه”.

وأضاف ان “بغداد تطالب أربيل بتسليم الواردات النفطية كما نصت عليه الموازنة، وهو مايرفضه الإقليم حيث سيدخل نفسه في متاهات كبيرة تؤجل إقرار موازنة 2021 لاشهر عدة، ماسيدفع الحكومة الى العودة لقانون الاقتراض مرة أخرى”.

وبين ان “حسم ملف موازنة العام المقبل قبل انتهاء 2020 امر مستحيل في ظل الخلافات الكبيرة التي زادت حدتها بعد التصويت على قانون الاقتراض، إضافة الى ان الاقليم من المستبعد قبوله بتصدر النفط عبر شركة سومو، وهو ما سيؤجل التصويت على الموازنة”.



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