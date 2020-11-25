الخدمات النيابية تستغرب من انشاء 10 مطارات.. العراق لا يملك سوى 30 طائرة

2020/11/25 | 08:34 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد : الفرات نيوز} استغربت لجنة الخدمات والاعمار في مجلس النواب من سعي خمس محافظات لبناء مطارات جديدة اضافة الى الخمس السابقة خلال المرحلة المقبلة، مؤكدةً انه لا يمكن ان تكون مطاراتنا بهذا العدد والعراق لا يمتلك سوى 30 طائرة فقط.

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