العمل تستعد لاعلان أسماء مستحقي القروض الميسّرة

2020/11/25 | 08:34 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز}وجهت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اقسامها المعنية باجراء مقاطعة بيانات المتقدمين على القروض الميسرة استعدادا لاعلان المستحقين ضمن الدفعة 29.

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