بالخريطة.. آخر تطورات الحالة الممطرة القادمة

2020/11/25 | 08:34 - المصدر: NRT عربية

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أجواء ماطرة

فوتو: أرشيف

منذ 4 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

كشف المتنبىء الجوي حسين الأسدي، الأربعاء، عن حالة جوية مقبلة ذات تاثير طويل، حيث توقع استمرار فرص الأمطار فترة طويلة.

وذكر الأسدي، في منشور له على "فيسبوك" اليوم، 25 تشرين الثاني 2020،ان "الأمطار تبدأ اعتبارا من مساء اليوم الأربعاء وتزداد يوم الخميس والجمعة وهناك غزارة يومي السبت والأحد في عدة مناطق عديدة من جنوب ووسط البلاد خصوصا الأجزاء الشرقية منها الكوت ديالى شرق العاصمة بغداد سببها منخفض جوي فعال مع دعم منخفض البحر الأحمر ومد رطوبي من بحر العرب".

وتابع أن هناك "غطاء من السحب العالية والمتوسطة الارتفاع يتقدم تدريجيا خلال يوم الأربعاء يسبب طقسا غائما جزئيا ويكون غائم احيانا خصوصا مناطق الشمال وهي مقدمات الحالة الجوية الممطرة التي تبدأ مساء اليوم الأربعاء على مناطق متفرقة من شمال البلاد وتتحسن تدريجيا الخميس والجمعة وتوقعات ملفتة السبت والأحد المقبلين على شرق البلاد".





وأشار إلى ان "خرائط الطقس حسب آخر التحديثات تشير إلى ان تركز فرص الأمطار خلال الأيام القادمة ستكون من صالح مناطق الجنوب البصرة وميسان وذي قار والمثنى إضافة إلى شرق المنطقة الوسطى الكوت ديالى وشرق العاصمة بغداد إضافة إلى شرق المنطقة الشمالية السليمانية وأربيل إضافة إلى دهوك".





وبين ان "باقي المناطق التي لم تذكر ستكون فرص الأمطار متوسطة والمناطق الاقل فرص للأمطار هي المنطقة الغربية وجنوب الموصل وربما تحدث تغيرات لتشمل غزارة الأمطار مناطق أخرى من البلاد ".

واضاف ان "التوقعات تشير إلى ان هناك استقرار مؤقت في الطقس الإثنين والثلاثاء القادمين وتعود فرص الأمطار مساء الثلاثاء أو فجر الأربعاء والخميس بعد القادم في مناطق عديدة من البلاد"، مبينا أن "هناك غزارة بالأمطار أيضا واردة وسببها حالة ارتدادية من المنخفض الأول بسبب توفر هائل للرطوبة".

وأوضح انه "لا يوجد داعي للخوف والهلع كون الحالة طبيعية جدا جدا وعلى الجهات المختصة الإستعداد لها وتجهيز المناطق بالمعدات التي تعاني من سوء مجاري مياه الأمطار".

والخريطة المرفقة توضح درجات الحرارة خلال اليوم الأربعاء.

ر.إ

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