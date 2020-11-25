4 فرق تحجز مقاعدها مبكرا في دور الـ 16 بمسابقة دوري أبطال أوروبا

2020/11/25 | 08:34 - المصدر: NRT عربية

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فوز برشلونة على دينامو كييف

فوتو: أرشيف

منذ 22 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

تمكنت أربعة فرق من حجز مقاعدها في دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم مبكرا وهي برشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي عن المجموعة السابعة، وتشلسي الإنكليزي وإشبيلية الإسباني عن المجموعة الخامسة.

وفي الجولة الرابعة لدوري المجموعات التي انطلقت مساء أمس الثلاثاء، 24 تشرين الثاني 2020، أنعش باريس سان جرمان الفرنسي آماله باللحاق بالفرق الـ 4 بفوزه على لايبزيغ الألماني 1-صفر، فيما تخطى برشلونة منافسه ومضيفه دينامو كييف الأوكراني بسهولة بفوزه عليه برباعية نظيفة في مباراة غاب عنها نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي فضل مدربه الهولندي رونالد كومان اراحته.

كما منح الإسباني البديل ألفارو موراتا فريقه يوفنتوس بطاقة التأهل الى دور الـ16 بتسجيله هدف الفوز 2-1 في الرمق الأخير في مرمى فرنتسفاروش.

وحسم تشيلسي الإنكليزي وإشبيلية الإسباني تأهلهما إلى دور الـ16 بفوزهما بالنتيجة عينها 2-1 على مضيفيهما رين الفرنسي وكراسنودار الروسي تواليا.

وتصدر تشلسي المجموعة برصيد عشر نقاط بفارق الأهداف عن إشبيلية ويتنافسان في الجولتين الأخيرتين على من سيحصل على المركز الأول للمجموعة بعدما ضمنا بطاقتي التأهل حسابيا.

وثأر كل من باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر يونايتد الانكليزي لخسارتهما ذهابا امام لايبزيغ الالماني وباشاك شهير التركي بفوزها على منافسيهما 1-صفر و4-1 تواليا.

وبقي مانشستر يونايتد متصدرا برصيد 9 نقاط مقابل 6 لسان جيرمان الذي يتفوق بفارق المواجهات المباشرة عن لايبزيغ، في حين يحتل باشاك شهير المركز الأخير وله 3 نقاط.

وفي المجموعة السادسة عزز بوروسيا دورتموند الألماني ولاتسيو الايطالي حظوظهما في بلوغ دور الـ16 بفوزهما على كلوب بروج البلجيكي وزينيت سان بطرسبورغ الروسي 3-صفر و3-1 تواليا.

ويملك دورتموند 9 نقاط يليه لاتسيو مع 8 وكلوب بروج برصيد 4 نقاط وزينيت مع نقطة واحدة.

ر.إ

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