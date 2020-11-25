نواب ينتقدون صمت الحكومة إزاء استمرار الانتهاك الاميركي للسيادة والتحكم بملف التسليح

2020/11/25 | 08:42 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص

انتقد نواب من مختلف الكتل السياسية، صمت الحكومة إزاء استمرار الانتهاك الأميركي لسيادة العراق والسيطرة على اجواءه والتحكم بملف التسليح.

وقال عضو لجنة الامن النيابية، كاطع الركابي لـ /المعلومة/، ان “الحكومة لم تلفت نظرها باتجاه الوجود الأميركي في العراق رغم مرور مايقارب السنة على تصويت البرلمان على قرار اخراج القوات الاجنبية من العراق، وبالتالي فأن البرلمان لن يبقى صامتا امام تجاهل قراره بشأن اخراج تلك القوات”.

من جهته، ذكر النائب عن تحالف الفتح حامد الموسوي لـ /المعلومة/، ان “اميركا تواصل انتهاكها لسيادة العراق في وقت مازال فيه الموقف الحكومي ضعيف إزاء هذه الخروق المتكررة”.

الى ذلك بين النائب عن كتلة صادقون النيابية محمد كريم لـ /المعلومة/، ان “اميركا تقف بالضد من تسليح العراق وحصوله على منظومة دفاع جوي روسية، بهدف الحفاظ على مصالحها في العراق وإبقاء سيطرتها على الأجواء وخدمة مصالح الكيان الصهيوني”.



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