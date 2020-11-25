بيان بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة - رابطة المرأة العراقية

2020/11/25 | 08:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#رابطة_المرأة_العراقية بيان رابطة المرأة العراقية بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة( لضمان حقهن في الحياة والامان .



الاسراع بتشريع قانون يحمي النساء من العنف والتمييز)في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة 25 تشرين الثاني من العام 2020 والذي يجري استذكاره من قبل المدافعات والمدافعين عن حقوق المرأة عبر فعاليات مختلفة، للتعريف بأشكال العنف ومخاطره،كذلك الكشف عن البعض مما تتعرض له النساء والفت ......





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