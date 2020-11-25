خبير اقتصادي: ايقاف الفساد واسترداد الاموال المهربة كفيل بتغطية عجز الموازنة

2020/11/25 | 08:52 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص

رأى الخبير الاقتصادي، احسنان الكناني، ان ايقاف ومكافحة الفساد واسترداد الاموال المهربة كفيل بحل ازمة الموازنة وتغطية العجز المالي، لافتا الى ان مزاد العملة هو الاخر يجب التوجه اليه والسيطرة على الاموال الداخلة والخارجة من العراق.

وقال الكناني لـ /المعلومة/، ان “هناك حاجة ملحة للسيطرة على العملة الصعبة ومنع خروجها من العراق، وتحديد منافذ خروج هذه العملة”.

واضاف ان “حجم الفساد كبير خاصة فيما يتعلق بالملف النفطي، اضافة الى هدر الكثير من المال من قبل بعض الوزارات ودوائر الدولة، حيث ان تغطية عجز الموازنة بحاجة الى ايقاف الفساد وكذلك استرداد الاموال المهربة”.

وبين ان “ابقاء الهيمنة السياسية على بعض المصادر المالية وشركات النفط ومنافذ بيع العملة، سيجعل من العراق بلدا مفلسا غير قادر على تسديد مستحقات موظفيه، وقد يعيش حصار اقتصاديا ذاتيا”.



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