2020/11/25 | 09:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغدادارتفعت أسعار النفط لليوم الرابع على التوالي يوم الأربعاء متجاهلة تقرير الصناعة الذي أظهر زيادة غير متوقعة في مخزونات الخام الأمريكية ومواصلة الارتفاع مدفوعا بآمال بأن لقاح كوفيد -19 سيعزز الطلب على الوقود ليسجل خام برنت فوق 48 دولار.

وبحلول الساعة 05:20 بتوقيت جرينتش ارتفع خام برنت 38 سنتا أو 0.80بالمئة إلى 48.16 دولار للبرميل بعد أن ارتفع نحو 4 بالمئة في الجلسة السابقة، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 32 سنتًا ، أو 0.71٪ ، إلى 45.23 دولارًا للبرميل ، بعد ارتفاعه أكثر من 4٪ يوم الثلاثاء.

وسجل كلا العقدين أعلى مستوى لهما منذ أوائل شهر اذار وارتفعا بنسبة 10٪ تقريبًا في الأيام الأربعة الماضية.

قالت شركة AstraZeneca يوم الإثنين إن لقاح COVID-19 كان فعالاً بنسبة 70٪ في التجارب ويمكن أن يكون فعالاً بنسبة تصل إلى 90٪ ، مما يوفر سلاحًا آخر في المعركة للسيطرة على الوباء بعد النتائج الإيجابية من مطوري الأدوية الرئيسيين الآخرين.

ومع ذلك ، من غير المحتمل أن يكون أي لقاح قابل للتطبيق جاهزًا للاستخدام الجماعي في الأشهر القليلة المقبلة، مما يعني أن الإغلاق والقيود المفروضة على السفر ستكون سارية في العام المقبل.

وهذا يجعل من المرجح أن تواصل أوبك + ، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا ، تخفيضات الإنتاج حتى 2021 بعد اجتماع من المقرر أن يبدأ في 30 نوفمبر تشرين الثاني عقب محادثات فنية هذا الأسبوع.

ومن المقرر حاليًا زيادة الإنتاج بمقدار 2 مليون برميل يوميًا - حوالي 2 ٪ من الطلب العالمي قبل الوباء - اعتبارًا من كانون الثاني.

ورغم ارتفاع مخزونات الخام الامريكي الا ان اسعار النفط ارتفعت حيث اعلن معهد البترول الأمريكي ، وهو اتحاد صناعي ، يوم الثلاثاء إن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت بمقدار 3.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 20 نوفمبر إلى حوالي 490 مليون برميل .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسعار النفط تواصل الارتفاع وبرنت فوق 48 دولار للبرميل) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أسعار النفط تواصل الارتفاع وبرنت فوق 48 دولار للبرميل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).