2020/11/25 | 09:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر المتنبئ الجوي صادق عطية، الأربعاء، مسؤولي المدن من غزارة الأمطار الرعدية، فيما دعاهم لأخذ احتياطاتهم.

وذكر عطية في تدوينة على صفحته بموقع فيس بوك، “الاخوة المسؤولون في كافة المدن في العراق، عليكم بأخذ الاحتياطات من غزارة الامطار الرعدية خلال الايام القادمة وما تسببه من طفح الشوارع”.

وتابع، “سنوافيكم بالتفاصيل كل ليلة لتبيان مناطق الغزارة المحتملة لـ 24 ساعة”، محذراً “من الان كذلك من نشاط الرياح السطحية، خصوصا يوم الخميس حيث عبور جبهة منخفض جوي ينتهي الجمعة، ثم يتبعه مباشرة حالة عدم استقرار تصنف بأنها معتدلة في بعض المناطق الى شديدة في مناطق اخرى”.

وبين، أن “تركيز كميات الامطار في الحالتين سيكون في وسط وجنوب العراق والفرات الاوسط، وهذا لايعني عدم وجود حالات متطرفة اثناء فترة تأثير الحالات، تخالف التوقعات في اغلب الاحيان لذلك فان المتابعة اليومية مهمة لمعرفة اخر التطورات”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شوارع العراق تواجه خطر الغرق مجدداً) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شوارع العراق تواجه خطر الغرق مجدداً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).