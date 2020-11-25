نائب مستقل: البرلمان سيضطر لاتخاذ قرارات غير دستورية للوصول الى الانتخابات المبكرة

2020/11/25 | 09:04 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

بين النائب المستقل باسم خشان، ان العراق باجراءات وقرارات غير دستورية يتخذها البرلمان من اجل العبور الى المرحلة المقبلة المتمثلة باجراء الانتخابات المبكرة، لافتا الى ان تشريع قانون المحكمة الاتحادية موضوع معقد جدا.

وقال خشان لـ /المعلومة/، ان “تشريع قانون المحكمة الاتحادية مسألة معقدة جدا، حيث لم يتمكن البرلمان على مدى 15 سنة من تشريع هذا القانون بسبب عدم وجود أي توافق بشأنه”.

وأضاف ان “المادة 92 من الدستور فيها الكثير من الإشكالات حول فقهاء الشريعة والتي تعد مسألة معقدة وترفضها بعض الأطراف إضافة للمخاوف من احداث انقسامات طائفية بوجود هؤلاء الخبراء”.

وبين ان “تعديل قانون المحكمة بإضافة مادة بديلة عن المادة 3 لقانونها يعد امر غير دستوري، لكن العراق اصبح في وضع يجب ان يمر فيه البرلمان باجراءات غير دستورية من اجل العبور الى المرحلة المقبلة لاجراء الانتخابات”.



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