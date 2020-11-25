التعليم توافق على شمول الطلبة من مواليد 1995 فما دون بالتقديم الى القبول المركزي

2020/11/25 | 09:05 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد :الفرات نيوز} اعلنت وزارة التعليم العالي، الاربعاء، الموافقة على شمول الطلبة من مواليد 1995 فما دون بالتقديم الى القبول المركزي.

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