مفارقة رقمية غريبة.. برشلونة الأوروبي

2020/11/25 | 09:05 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} في مفارقة غريبة تكشف مدى تعثر برشلونة في الدوري الإسباني هذا الموسم، بات رصيد الفريق من النقاط في دوري أبطال أوروبا يزيد على رصيده في البطولة المحلية، رغم أنه خاض بالأخيرة ضعف عدد المباريات.

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