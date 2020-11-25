الزراعة النيابية تدعو لتصريف مياه الامطار بقنوات خاصة الى الاهوار

2020/11/25 | 09:24 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أكدت لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية، الأربعاء، ان توقعات طقس الشتاء الحالي تشير إلى موسم امطار وفير يجب الاستفادة منه وبكل الطرق الممكنة.وقال رئيس اللجنة سلام الشمري في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، ان “وزارة الموارد المائية اعلنت استعدادها لمواجهة اي زيادة متوقعة في كمية المياه بملئ السدود والبحيرات دون الاضرار بالاراضي الزراعية واكتاف الأنهار”.واضاف ان “على الوزارة وبمعاونة الجهات المعنية العمل على فتح قنوات او مجرى مياه اضافية من النهرين وافرعهما في جنوب البلاد بشكل خاص لتصريف اي زيادة مهما كانت الى الاهوار للاستفادة منه”.وشدد الشمري بالقول: “لا تريد ابدا ان تعود الاهوار لماضيها المؤلم من جفاف وحرمان بل الابقاء على واقعها ومستقبلها كوجهة سياحية مهمة تدر على البلاد ايرادات اضافية اضافة لما تمتلكه من ثروة سمكية كبيرة”.



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