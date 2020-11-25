2020/11/25 | 09:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الرابطة_الأممية_للعمال بواسطة منظمة “صوت العمال”فرع “الرابطة الأممية للعمال – الأممية الرابعة” في الولايات المتحدة الأميركيةنعلم أن سياسات الولايات المتحدة تغيرت جذريا منذ العام 2016.



أزمة شرعية النظام الحزبي الثنائي، وحزبيه اللذين بدا في نهاية ولاية أوباما الثانية أنهما متشابهين للغاية، تم تجاوزها لحظيا ببروز بيرني ساندرز والحركة الاشتراكية الديمقراطية، (تجسدت بتنامي الاشتراكيين الديمقراطيين في أمريكا و ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل سينهي بايدين الأزمة السياسية المستمرة؟ - الرابطة الأممية للعمال) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل سينهي بايدين الأزمة السياسية المستمرة؟ - الرابطة الأممية للعمال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).