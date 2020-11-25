أموال النازحين تمول حرب الحلبوسي و”أبو مازن” بعد انشقاق المناصب

2020/11/25 | 09:30 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..كشف رئيس حزب الوطن النائب السابق مشعان الجبوري، عن فضيحة فساد في محافظة صلاح الدين للسطو على الأموال المخصصة للنازحين، فيما بين أسباب الخلاف بين رئيس البرلمان محمد الحلبوسي والنائب أحمد الجبوري “أبو مازن”.وقال الجبوري في حوار تابعته /المعلومة/، إن “بعض الاطراف اقترحت على محافظ صلاح الدين اخذ اجازة لمدة شهر لتمرير صفقة سرقة اموال خصصت للنازحين لاستخدامها في اسقاط الحلبوسي”، مبينا أن النائب أبو مازن “اختلف مع الحلبوسي على بعض المناصب ليقود حملة لاسقاط رئيس البرلمان”.وأضاف أن “السارق (في إشارة الى أبو مازن) وزع اموال النازحين والفقراء على بعض الاطراف لاسقاط رئيس البرلمان محمد الحلبوسي”، مبينا أنه “لا يتشرف بالانتماء للجبهة العراقية ونصف اعضاءها وصلوا باموال الفساد”.وبشأن بدلاء الحلبوسي، أوضح الجبوري أن “هناك الكثير مِن المرشحين كبدلاء عن الحلبوسي بينهم خالد العبيدي لكنه يرفض”.



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