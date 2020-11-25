عدوان “إسرائيلي” جديد على دمشق

2020/11/25 | 09:31 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..شن الاحتلال الصهيوني مساء أمس الثلاثاء عدواناً جوياً استهدف جنوب العاصمة السورية دمشق.وذكر مصدر عسكري في وزارة الدفاع السورية أنه “في تمام الساعة الحادية عشرة وخمسين دقيقة من ليل الرابع والعشرين من الشهر الجاري قام العدو الصهيوني بتوجيه ضربة جوية من اتجاه الجولان السوري المحتل باتجاه جنوب دمشق واقتصرت الخسائر على الماديات”.كما نشرت وكالة سانا مشاهد لتصدي الدفاعات الجوية للعدوان.



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