حماس: القصف الصهيوني المستمر على سوريا عربدة صهيونية ضد المنطقة

2020/11/25 | 09:31 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..اعتبر المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم اليوم الاربعاء القصف الصهيوني على القنيطرة في الجولان السوري المحتل، عدوان هجمي، وعربدة صهيونية على كل المنطقة.وقال قاسم في تصريح له إن “العدوان المتكرر على سوريا هو امتداد لجرائم الاحتلال التي لا تتوقف ضد شعبنا الفلسطيني وضد كل شعوب المنطقة”.وأضاف “يأتي هذا العدوان بعد أيام قليلة بعد زيارة وزير الخارجية الأمريكي للجولان المحتل، وهو ما يمثل مشاركة أمريكية فعلية في هذا العدوان”.وأوضح أن “تصاعد هذا العدوان يأتي مع مسارعة بعض الأطراف في المنطقة للتطبيع مع العدو الصهيوني، وما هو ما يُغري الاحتلال الصهيوني على مواصلة وتصعيد عدوانه”.وأكد أن استمرار العدوان الصهيوني على الأمة، يلزمه توحيد جهود ومواقف القوى الحية في كل مكونات الأمة لمواجهة المشروع الصهيوني ودحره عن الأرض العربية.



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