2020/11/25 | 09:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغدادسجلت شركة دانة غاز الإمارتية معدل قياسي لإنتاج الغاز من محطة خورمور لمعالجة الغاز في إقليم كردستان العراق التابعة لائتلاف شركات بيرل بتروليوم وبمعدل 418 مليون قدم مكعب قياسي يومياً في 18 نوفمبر 2020.

وكانت دانة غاز قد سجلت ارتفاعاً في معدل إنتاجها في إقليم كردستان العراق خلال الربع الثالث من عام 2020 بنسبة 6% على أساس سنوي ليصل إلى 32,400 برميل نفط مكافئ يومياً، بعد اكتمال مشروع زيادة كفاءة محطة معالجة الغاز الجديدة في إقليم كردستان العراق خلال شهر أغسطس الماضي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دانة غاز تسجّل معدل قياسي لإنتاج الغاز من حقل خور مور في كردستان) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دانة غاز تسجّل معدل قياسي لإنتاج الغاز من حقل خور مور في كردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).