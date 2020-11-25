البصرة تعلن صرف رواتب 30 ألف درجة وظيفة

2020/11/25 | 09:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادأعلنت الحكومة المحلية في البصرة، الاربعاء، تأمين رواتب 30 ألف درجة وظيفية ضمن قانون الاقتراض الذي اقره البرلمان مؤخراً، بعد استحصال موافقة وزارة المالية.

وقال محافظ البصرة اسعد العيداني، في تصريح أورده "المربد" واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "دائرة الموازنة في الوزارة وافقت على تمويل هذه الرواتب ضمن قانون الاقتراض".

واضاف: "صرف الرواتب سيتم بعد وصول التمويل الخاص بهذا الجانب كما سيتم تحديد عدد الأشهر التي يتم صرف رواتبها بناءً على حجم التمويل".

وكان المئات من العاملين ضمن الـ(30) الف درجة وظيفية بمختلف الدوائر قد نظموا سلسلة تظاهرات احتجاجية على مدى الاسابيع الماضية بسبب تأخر اطلاق رواتبهم لاكثر من 8 أشهر.

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