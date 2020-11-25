2020/11/25 | 09:33 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..أكدت محافظة بغداد، الأربعاء، ان قرار 315 الخاص بتثبيت العقود والاجراء اليوميين لايمكن تنفيذه الى ما بعد اقرار الموازنة العامة للدولة لعام 2021.وقال مدير بلديات محافظة بغداد ياسر القريشي في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، ان “المحافظة وفي اطار جهودها لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 315 لسنة 2019 المتضمن تثبيت موظفي العقود والاجراء اليوميين، وجهت كتابا الى وزارة المالية لغرض تخصيص درجات وظيفية ومبالغ لازمة للقيام بذلك”.وأضاف أن “وزارة المالية اكدت ان هذا القرار لايمكن تنفيذه الا بعد اقرار الموازنة العامة للدولة لعام 2021″، مشيرا الى ان “المحافظة اولت هذا الملف اهمية بالغة لاستحصال هذه الشريحة على حقوقهم اللازمة والاستفادة من خبرتهم في ادارة المشاريع المختلفة”.



انتهى/25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظة بغداد تصدر توضيحا جديدا بشأن تثبيت العقود والاجراء اليوميين) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظة بغداد تصدر توضيحا جديدا بشأن تثبيت العقود والاجراء اليوميين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).