بيان من مصرف الرافدين: صرف أموال إلى منافذ توزيع رواتب الموظفين

2020/11/25 | 09:36 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن مصرف الرافدين، الأربعاء، صرف المستحقات المالية لأصحاب مكاتب المنافذ الخاصة.



وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (25 تشرين الثاني 2020)، إن "المصرف باشر بصرف المستحقات المالية لأصحاب المنافذ في فروعه المنتشرة".

وأشار إلى أن "العديد من أصحاب المنافذ وبعد نفاذ السيولة المالية لديهم نتيجة إقبال الموظفين والشرائح الأخرى على سحب رواتبهم قدموا إلى بعض فروعنا لاستلام أموالهم ومواصلة تقديمهم الخدمات المالية للموظفين والمواطنين والمتقاعدين".

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