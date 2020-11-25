أسعار خام برنت تبلغ أعلى مستوياتها منذ آذار

2020/11/25 | 09:36 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز}بلغت أسعار خام برنت أعلى مستوياتها منذ آذار، إذ دعمت أنباء عن لقاح واعد ثالث لفيروس كورونا الآمال في تعاف أسرع للطلب على النفط، في حين تلقى الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن الضوء الأخضر للبدء في العملية الانتقالية لقيادته.

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