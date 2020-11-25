الرافدين يعلن صرف المستحقات المالية لأصحاب المنافذ

2020/11/25 | 09:36 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلن مصرف الرافدين، الاربعاء، عن صرف المستحقات المالية لأصحاب مكاتب المنافذ الخاصة.

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