القانونية النيابية تتحدث عن تعديل مزدوج لقانون الانتخابات من قبل رئاستي الجمهورية والبرلمان

2020/11/25 | 09:36 - المصدر: NRT عربية

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جلسة سابقة لمجلس النواب

فوتو: أرشيف

منذ 3 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أكدت عضو اللجنة القانونية النيابية، بهار محمود، الأربعاء، أن التعديل المرتقب لقانون الانتخابات سيكون "مزدوجا" من قبل رئاستي الجمهورية والبرلمان.

وقالت محمود، في تصريح لصحيفة "الصباح" اليوم، 25 تشرين الثاني 2020، إن "القانون لا يزال لدى رئاسة الجمهورية ولم يرسل للبرلمان بعد، وهناك تحركا واسعا من أجل إنهاء تعديلات المشروع، لكون المسألة متعلقة بالانتخابات المبكرة التي تحتاج إلى حسم القانون لكي تستطيع المفوضية القيام بعملها".

واضافت أن لدى" كتلتها (كتلة التغيير الكوردية) مقترحات بشأن قانون الانتخابات سيتم تضمينها، منها مسألة استخدام البطاقة البايومترية، وإضافة العد والفرز الالكتروني، فضلا عن وجود بعض الأمور في القانون التي لم تنص عليها عقوبات وتم تضمينها، وبعض الأخطاء الشكلية في القانون سيتم تصحيحها".

من جانبه أفاد عضو لجنة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الستراتيجي محمد كريم، أن "اللجنة اجتمعت مع مفوضية الانتخابات باجتماع معمق ومفصل، طرحت فيه جميع التفاصيل الدقيقة لعمل المفوضية واستعداداتها"، مبينا ان "المنهاج الحكومي الذي قدمه رئيس الوزراء وضع في أولوياته إجراء الانتخابات المبكرة".

وأوضح كريم، أن "إجراء الانتخابات يحتاج الى أموال، وقد طلبت المفوضية 380 مليون دولار، لم يتوفر منها إلا ما يقارب 3 ملايين دولار، إضافة الى الحاجة الى أمور فنية مثل الأجهزة التي تجرى من خلالها الانتخابات بشكل الكتروني، وكذلك تصميم البطاقة التي سيتم الاقتراع بها والاحبار والصناديق وتهيئة المراكز الانتخابية بشكل كامل".

وأشار إلى ان "هناك 4 ملايين بطاقة، حتى الآن، لم يتم تسلمها من المواطنين الذين حدثوا بياناتهم وصدرت لهم البطاقة البايومترية، إضافة الى ضرورة التعاقد مع شركة لتنظيم عمل السيرفرات ونقل البيانات وإصدار النتائج وإشكاليات فنية معقدة أخرى تواجه المفوضية في عملية توزيع الدوائر الانتخابية وكيفية فرز الناخبين بحسب تلك الدوائر".

وكان الخبير في شؤون الانتخابات والمدير العام السابق في مفوضية الانتخابات، سعد العبدلي، قد كشف في وقت سابق، عن عدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكدا أن قرابة 26 مليونا و600 ألف يحق لهم المشاركة بعد اضافة المواليد الثلاثة الجديدة.

ر.إ

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