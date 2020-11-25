2020/11/25 | 09:40 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- داخلية إقليم كوردستان توقع عقداً لتحويل خدماتها للنظام الالكتروني هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/11/25 | 09:40.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (داخلية إقليم كوردستان توقع عقداً لتحويل خدماتها للنظام الالكتروني) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (داخلية إقليم كوردستان توقع عقداً لتحويل خدماتها للنظام الالكتروني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).