حفل زفاف لطائفة الحسيديم ينتهي بغرامة ضخمة في نيويورك

2020/11/25 | 09:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت بلدية نيويورك، أمس الثلاثاء، أنّها فرضت غرامة مالية ضخمة على كنيس يهودي لطائفة الحسيديم في بروكلين بسبب تنظيمه، في انتهاك صارخ للقواعد المتّبعة لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد، حفل زفاف شارك فيه آلاف المدعوّين من دون أن يلتزم أيّ منهم بالتدابير الوقائية المفروضة مثل وضع الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

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