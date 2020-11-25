حقوق الانسان تطالب بصرف الرواتب للحد من حالات الانتحار

2020/11/25 | 09:49 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت هيئة حقوق الانسان في اقليم كوردستان من تزايد حالات الانتحار وطالبت بتدخل الحكومة لمنع تزايد هذه الظاهرة الحساسة في المجتمع الكردي بتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لمواطني الإقليم.

واكد مدیر مكتب حقوق الانسان في السلیمانیة صابر عبدالله في حديث لـ PUKmedia، "ان ازدياد حالات الانتحار في الاقليم بسبب تردي الاوضاع المعيشية للمواطنين وخلل في الوضع الاجتماعي في العائلة "، مشيرا الى تسجيل 57 حالة انتحار تمت بواسطة إطلاق النار أو الحرق أو الخنق من بداية العام الجاري الى شهر ايلول الماضي، لافتا الى ان عدد الحالات هذا العام اكثر منه من العام السابق التي سجلت 61 حالة خلال عام كامل".

وتابع عبدالله "اغلب الحالات التي سجلت هي للنساء بأعمار مختلفة وهو دليل على تزايد الضغط الاقتصادي على العائلة وعلى النساء بالذات وتحملها عناء المعيشة مما تحاول الهرب من الواقع الصعب بالانتحار."

وأضاف عبدالله "اطالب حكومة الاقليم بالإسراع بحل الاوضاع الاقتصادية وصرف رواتب الموظفين وتوفير فرص العمل لابناء الاقليم التي هي السبب في ازدياد حالات الانتحار ووضع برنامج وخطط اصلاحية لتفادي المزيد من هذة الظاهرة المرفوضة دينيا واجتماعيا ."

يشار الى أن مفوضية حقوق الانسان اعلنت عدد حالات الانتحار في عموم العراق وصل الى 375 حالة عام 2020 وان اغلب الاسباب كانت اقتصادية واجتماعية ونفسية.

PUKmedia / عدنان الجاف / السليمانية ‌

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