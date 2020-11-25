كيف عملت الأحزاب السياسية على تحويل مسار السخط الشعبي عليها باتجاه حكومة الكاظمي

2020/11/25 | 09:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم / قيصر الصحاف

واجهت الأحزاب السياسية في العراق

مرحلة مفصلية في الأعوام التي أعقبت

انتخابات العام ٢٠١٤ حيث أدركت انها

أمام انهيار تام للثقة بها في الشارع

العراقي لذلك قدمت الكثير من التنازلات

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