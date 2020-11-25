اختر لرحيل روحك العزة

2020/11/25 | 09:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سامي جواد كاظم

الروح ستفارق جسدنا شئنا ام ابينا وقيمة

الروح تاخذ ثمنها من قيمة ما تعتقد ولا

توجد ارواح افضل من غيرها بقدر ما تعتقد

قلوبها ، وعندما تكون ثمنا لعقيدة حتما

وجزما المثمن افضل من الروح ، ب

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