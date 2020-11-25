تعرف على مقترح سومو لتوفير السيولة المالية للعراق؟

2020/11/25 | 09:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت شركة تسويق النفط سومو بياناً

توضيحياً، أمس الثلاثاء، بشأن مقترح

بيع 48 مليون برميل وتسلم مبالغها

مقدماً، ما يوفر سيولة مالية للبلاد في

ظل الأوضاع الحالية.

وذكرت الشركة، في بيان حصلت “العهد

نيو

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