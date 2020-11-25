القبض على تاجر ’’كريستال مخدر’’ في بغداد

2020/11/25 | 09:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الأربعاء (25 تشرين الثاني 2020)، إلقاء القبض على شخص يتاجر بالمخدرات ويوزع مادة الكرستال المخدرة بشكل كبير في أحد أحياء العاصمة بغداد.

وذكر الجهاز في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بناءً على معلومات استخبارية؛ تمكنت قوة من جهاز الأمن الوطني من القاء القبض وفق مذكرة قضائية على أحد تجار المخدرات في إحدى أحياء العاصمة بغداد".وأضاف البيان، أن التاجر "جرى تدوين أقواله اصولياً واعترف بتجارة مادة الكرستال المخدرة وبكميات كبيرة وتوزيعها في فترات قياسية؛ اذ تمت إحالته إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه".

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