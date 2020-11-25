رفع خيام المعتصمين في بابل بعد الاتفاق مع الشرطة على 3 شروط

2020/11/25 | 09:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بابل

أفاد مصدر أمني من محافظة بابل، اليوم الأربعاء (25 تشرين الثاني 2020)، بحصول اتفاق بين المتظاهرين في المحافظة وشرطة المحافظة على رفع خيام المعتصمين، مقابل 3 شروط.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إنه "بعد قرار من قيادة شرطة محافظة بابل باقتحام ساحة اعتصام بابل، ورفع خيام المعتصمين، توافد عدد كبير من شباب المدينة للساحة وكاد أن يحصل تصعيد وصدامات".

وبين، أنه "بعد ما حصل، اتفق ممثلون عن المتظاهرين في المحافظة مع قيادة الشرطة، على فتح الساحة ورفع الخيام، وفق عدد من الشروط".





وأشار إلى أن "المتظاهرين اتفقوا على إسقاط الدعاوى المقامة ضد المتظاهرين، وإطلاق سراح المعتقلين من المتظاهرين، وعدم اعتراض المتظاهرين حين تنظيم اي تظاهرة او احتجاج"، مؤكداً أنه "بعد موافقة الطرفين على ذلك، تم رفع الخيام وفتح الساحة".

وكانت القوات الأمنية قد افتتحت ساحة التحرير في وقت سابق، ورفع خيام المعتصمين، وفتح الحركة أمام سير العجلات، بعد اتفاق بين المتظاهرين والقوات الأمنية، وفقاً لبيان خلية الإعلام الأمني آنذاك.

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