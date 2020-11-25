2020/11/25 | 09:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

أكــدت مـديـريـة المــرور الـعـامـة، أمـس الثلاثاء، استئناف ترويج معاملات تـجـديـد الـسـنـويـة وإجــــازة الـسـوق خلال الأيام المقبلة.





وقــــال مــســؤول عــلاقــات وإعـــلام مـديـريـة المــرور الـعـامـة الـرائـد حيدر محمد الوائلي، في تصريح متلفز، إنه "بحسب تــوجــيــهــات مــديــر المـــــرور الــعــامــة الــلــواء طـــارق اســمــاعــيــل، فــقــد تـم إيقاف العمل بشكل مؤقت بترويج معاملات تجديد السنويات وإجازات السوق، وخـلال الأيـام القليلة المقبلة سيجري استئناف ترويج معاملات التجديد".





وأوضــح، أن "التقديم سيبقى على النظام الالكتروني وبحسب المواعيد الـتـي سـيـتـم ارسـالـهـا إلــى المـقـدمـين عـلـى الـتـجـديـد وبـنـفـس الآلــيــة فـي مجمعات الـتـسـجـيـل".





ووجــه مدير المرور العامة، اللواء طارق إسماعيل، في وقت سابق المفارز المـــروريـــة فــي بــغــداد والمـحـافـظـات بعدم المحاسبة على مخالفتي (عدم تجديد إجـازة السوق، وعدم تجديد سنوية المركبة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرور العامة تحدد موعد استئناف ترويج معاملات تجديد إجازة السوق والسنوية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرور العامة تحدد موعد استئناف ترويج معاملات تجديد إجازة السوق والسنوية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).