القبض على تاجر مخدرات في احد احياء العاصمة بغداد

2020/11/25 | 09:54 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا/ القى جهاز الأمن الوطني القبض على تاجر مخدرات في احد احياء العاصمة.وذكر بيان الجهاز تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء نينا نسخة منه انه بناءً على معلومات استخبارية؛ تمكنت قوة من جهاز الأمن الوطني من القاء القبض وفق مذكرة قضائية على احد تجار المخدرات في احد احياء العاصمة بغداد؛ وقد جرى تدوين اقواله اصولياً واعترف بتجارة مادة الكرستال المخدرة وبكميات كبيرة وتوزيعها في فترات قياسية؛ اذ تم احالته الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه./انتهى9

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