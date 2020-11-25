الأمن الوطني يلقي القبض على تاجر مخدرات في بغداد

2020/11/25 | 09:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد-واع

ألقت قوة تابعة للأمن الوطني القبض على تاجر مخدرات في بغداد.

وذكر بيان للأمن الوطني تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) ، أنه" بناءً على معلومات استخبارية؛ تمكنت قوة من جهاز الأمن الوطني من إلقاء القبض وفق مذكرة قضائية على أحد تجار المخدرات في احدى أحياء العاصمة بغداد".

واضاف البيان أنه" تم تدوين أقواله اصولياً واعترف بتجارة مادة الكرستال المخدرة وبكميات كبيرة وتوزيعها في فترات قياسية؛ اذ تم إحالته الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه".

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