محافظ بغداد يعلن عن 10 الاف وحدة سكنية في اللطيفية

2020/11/25 | 09:55 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلن محافظ بغداد محمد جابر العطا، الأربعاء، أن المحافظة ولغرض حل ازمة السكن هيأت 1600 دونم في منطقة اللطيفية يمكن فرزها الى 10 آلاف وحدة سكنية لتوزيعها بين الشرائح المشمولة من موظفين وشهداء وارامل وغيرها من الفئات المستحقة للاراضي.وقال العطا في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “المحافظة فاتحت دائرة التسجيل العقاري لاعداد ارقام للاراضي وتسجيلها باسم البلدية لتكون جاهزة للتوزيع، مضيفا ان مديرية بلدية اللطيفية ستقوم بتسوية وتعديل الاراضي وقامت بالتنسيق مع دائرة التسجيل العقاري لتثبيت حدود المقاطعة مع محافظة بابل لبدء عملية الفرز”.وأضاف، انه “سيتم فرز اراض باقضية ونواحي اخرى بمناطق الرشيد والمدائن والنهروان وسيتم شمولها بالخدمات والمدارس والمراكز الصحية، الى جانب الشوارع والطرق لتكون بمثابة مدن سكنية متكاملة”.



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