وزارة النقل تكشف لنينا عن تقديم عرضين من شركتين كورية وصينية لانشاء ميناء الفاو الكبير

2020/11/25 | 09:55 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ كشفت وزارة النقل عن تقديم عرضين من شركتين كورية وصينية لانشاء ميناء الفاو الكبير .وقال الناطق باسم الوزارة فالح هادي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا/ ان وزير النقل ارسل الى مجلس الوزراء العرضين المقدمين من شركة دايو الكورية وشركة صينية اخرى لانشاء ميناء الفاو الكبير لاختيار احدهما والمباشرة بالعمل بعد انتهاء المفاوضات معهما ./انتهى9

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