2020/11/25 | 09:57 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..أعلنت النائبة عالية نصيف، الأربعاء، عن احالة عدة ملفات فساد تخص وزارات وهيئات حكومية الى هيئة النزاهة .وقالت نصيف في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه:” قمنا بإحالة ملفات فساد الى هيئة النزاهة الموقرة للتحقيق فيها، وهي تخص وزارة الشباب والرياضة، ووزارة النقل (مشروع القطع الآلي المنافيست) ، ووزارة الاتصالات (بخصوص الانترنت والشركات التي تعاقدت معها الوزارة) ، والهيئة العامة للضرائب (لوجود فساد وهدر بالمال العام بقيمة 19 مليار دينار في المحاسبة الضريبية لشركة الواحة الصينية) “.وأوضحت نصيف أن “هذه الملفات تمت إحالتها بشكل رسمي الى هيئة النزاهة الموقرة، وهناك العديد من الملفات التي سنحيلها خلال الأيام القادمة، ونأمل من الهيئة أن تباشر بتحقيقاتها وتعلن النتائج على الشعب العراقي الذي ينتظر تحقيق العدالة واسترجاع المال العام المنهوب من قبل الفاسدين “.



انتهى/25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نصيف تعلن احالة عدة ملفات فساد الى هيئة النزاهة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نصيف تعلن احالة عدة ملفات فساد الى هيئة النزاهة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).