تعرف على اسعار صرف العملات في الاسواق العراقية والعالمية

2020/11/25 | 10:17 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

أصدر المركز العراقي السياسي، اليوم الأربعاء، 25.11.2020، أسعار العملات الاجنبية والذهب والنفط عالميأ في السوق العراقية.

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سعر بيع الدولار 125,500

سعر شراء الدولار 124,500

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اليورو : 100 يورو 119,04 دولار

الأسترليني : 100 باوند 133,45 دولار

الليرة التركية : 100 دولار 800,00 ليرة تركية

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سعر أونصــــــة الذهب عالمياً $ 1804,15

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سعر برميل نفط الخام برنـت 48,13 دولار

سعر برميل نفط الخام الامريكـي 45,17 دولار

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