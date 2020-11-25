تعرف على اسعار صرف العملات في الاسواق العراقية والعالمية


تعرف على اسعار صرف العملات في الاسواق العراقية والعالمية
2020/11/25 | 10:17 - المصدر: يس عراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

يس عراق – بغداد

أصدر المركز العراقي السياسي، اليوم الأربعاء، 25.11.2020، أسعار العملات الاجنبية والذهب والنفط عالميأ في السوق العراقية.

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سعر بيع الدولار        125,500

سعر شراء الدولار    124,500

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اليورو : 100 يورو  119,04 دولار

الأسترليني : 100 باوند  133,45 دولار

الليرة التركية : 100 دولار  800,00 ليرة تركية

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سعر أونصــــــة الذهب عالمياً $ 1804,15

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سعر برميل نفط الخام برنـت  48,13 دولار

سعر برميل نفط الخام الامريكـي  45,17 دولار

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