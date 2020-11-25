الامم المتحدة تدعو الى ابعاد الرواتب عن النزاعات السياسية

2020/11/25 | 10:20 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، ضرورة وجود علاقة ايجابية وبناءة بين العراق الفيدرالي وإقليم كوردستان.

وقالت جينين هينيس بلاسخارت في احاطة قدمتها الى مجلس الامن الدولي حول الاوضاع في العراق: أن العلاقة الإيجابية والبناءة بين العراق الفيدرالي وإقليم كوردستان تشكل عاملاً رئيسياً في استقرار البلد بأكمله.



ومع ذلك، فقد أظهر التصويت الأخير في مجلس النواب على قانون الاقتراض مرة أخرى مدى هشاشة هذه العلاقة.

واضافت: دعونا نتذكر أن إداء رقصة التانغو يتطلب شخصين.



ونتوقع من الطرفين الحفاظ على التزامهما في الصفقة.



إننا نتوقع من الطرفين إظهار الشفافية سواء كان ذلك في إدارة الإيرادات أو في قضايا خلافية أخرى لا حصر لها.

وتابعت: ومع ذلك، يجب أن يكون واضحًا أن الموظف العام في إقليم كوردستان ليس فقط موظفًا عامًا في إقليم كوردستان، فهو مواطن عراقي ايضا.



ويجب ان تكون رواتب موظفي الخدمة المدنية بمنأى عن النزاعات السياسية، فلا يمكن ولا ينبغي أن يقعوا جميعهم ضحية، لذا فإن الحل مسألة ملحّة، والإرادة السياسية لإيجاد مخرج سوف تثبت مرة أخرى أنها ذات أهمية كبرى.

واوضحت: كما أكدت خلال اخر إحاطة لي، فإن المفاوضات البناءة بين بغداد وأربيل يعرقلها التوجيه الدستوري غير الواضح.



وهذا الغموض لسوء الحظ يضر يوميا بالكثير من القضايا العالقة.



وفي غضون الأعوام الخمسة عشر الماضية، تم إهدار الكثير من الفرص للتوصل إلى مجموعة واضحة من المبادئ والقواعد والمبادئ التوجيهية.



ولكن يجب الآن التوصل إلى اتفاق بشكل عاجل حول كيفية تعزيز النظام الفيدرالي.

وقالت: ونعم، مع وجود الكثير من القضايا الملحة الأخرى المطروحة على طاولاتهم، قد يميل القادة والسياسيون العراقيون إلى تجاهل هذه القضية ولكن الحقيقة المرّة هي طالما لم يتم التوصل الى حلول دائمة، فلن تتحسن العلاقة بل على العكس من ذلك.

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