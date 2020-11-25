في العراق ..الاعتداء على الموظف جريمة عقوبتها من الحبس حتى الإعدام ..ورجال الأمن أبرز ضحاياها

2020/11/25 | 10:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد قضاة متخصصون بالشأن الجزائي أن

الاعتداء على المكلف بخدمة عامة سواء

كان عسكريا أو مدنيا تصل عقوبتها الى

الحبس وفي بعض الاحيان الى الاعدام.

فيما عزوا أسباب ارتفاع معدلات

الاعتداء على القوات الام

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